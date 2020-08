V Kamniku zažigajo avtomobile

»Res potrebujemo nočne straže?« se sprašujejo te dni po Kamniku, kjer se je zgodil kar dvojni požar. Še več, obakrat je zagorelo na istem kraju, in sicer v prav mirni Samostanski ulici v samem središču mesta. Prvič se je zgodilo že v noči na ponedeljek, ob dveh zjutraj, drugič v noči na sredo, ob štirih zjutraj. Obakrat sta zagoreli osebni vozili. Prvič so se kamniški gasilci z ognjenimi zublji spopadali kar debelo uro, ogenj pa je švignil čisto do vrha nekajnadstropnega večstanovanjskega objekta s hišno številko 5. Drugič pa je ogenj prebudil prav vse stanovalce, ti so nemudoma zapustili svoja stanovanja in šli ...