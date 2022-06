V Kamniku odprli stanovanje in našli več dni pogrešano osebo

Ob 13.34 so v Ulici Matije Blejca v Kamniku našli osebo, ki je bila več dni pogrešana. Gasilci PGD Kamnik so v stanovanje vstopili preko balkona ter omogočili vstop reševalcem NMP Kamnik in policistom. Prepeljali so jo v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.