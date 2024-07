V Idriji policisti razkrinkali mamilarsko združbo. Državni prvak Darko sodeloval z dilerji?!

V ogromnem objektu v Idriji so policisti razkrinkali mamilarsko združbo. Prve informacije o nečednih poslih naj bi naši preiskovalci dobili od hrvaških kolegov. Z odredbo o hišni preiskavi so tako možje postave 20. junija vstopili v velik objekt na Vojkovi ulici 4 v Idriji in imeli kaj videti. Našli so enega največjih notranjih prostorov prepovedane konoplje v Sloveniji. Proizvodnja se je odvijala v štirih prostorih, ki imajo po neuradnih informacijah Slovenskih novic skupno kvadraturo približno 250 kvadratnih metrov. Lisice so na roke nataknili Slovencu in trem tujcem. Po naših zanesljivih i...