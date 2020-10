V hudi prometni nesreči umrl 22-letnik, dve osebi poškodovani

Letos je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo devet ljudi: štirje vozniki osebnih avtomobilov, voznik tovornega vozila, motorist, dva potnika v osebnem avtomobilu in pešec. V enakem obdobju lanskega leta je v prometnih nesrečah umrlo sedem ljudi.

Sinoči malo po 20. uri se je zgodila huda prometna nesreča na cesti med Dvorom in Žužemberkom, v kateri je umrl voznik osebnega vozila. Po prvih ugotovitvah PP Novo mesto je v ovinku zapeljal s ceste in trčil v brežino. Vozilo je po trčenju odbilo nazaj na cesto, kjer je trčilo v tovorno vozilo s pripetim priklopnikom, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljal 53-letni voznik.22-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, voznik tovornega vozila in sopotnik pa sta bila v nesreči lažje poškodovana.Kraj prometne nesreče sta si ogledala tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka.