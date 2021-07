V hudi nesreči umrl 18-letnik

V četrtek ob 16.52 je bila policija obveščena o delovni nesreči v Šmartnem (občina Brda). S prekucnikom se je smrtno ponesrečil 18-letni državljan Kosova. PU Nova Gorica poroča (nelektorirano): »Na tem odseku ceste so delavci ene od gospodarskih družb izvajali gradbena dela (izkop jame v telo vozišča za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja), izkopani material pa z delovnim strojem odvažali na začasno deponijo ob navedeni cesti. Mlajši (18-letni) delavec je z delovnim strojem po omenjeni cesti peljal izkopani material na omenjeno deponijo. Pri vzvratni vožnji po približno 250 metrih je z levimi kolesi zapeljal izven makadamskega vozišča na neutrjeno bankino, pri čemer je delovno vozilo zdrsnilo po strmem klancu navzdol. Pri tem je voznik padel s sedeža prekucnika na travnik pod klancem, delovni stroj pa je zapeljal preko delavca in se po približno petnajstih metrih ustavil v gozdu, kjer je trčil v manjša drevesa. Mlajši delavec je na kraju podlegel telesnim poškodbam.«



Posredovali so tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica. Zdravnica ZD Nova Gorica je odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. O nesreči je policija obvestila pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici), prav tako si je kraj nesreče ogledal inšpektor RS za delo. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Nova Gorica nadaljujejo preiskavo.

