V hudi nesreči pri delu umrl moški

V četrtek se je na območju Škofje Loke zgodila huda nesreča pri delu, v kateri je umrl moški. Policisti poročajo, da so bvili o nesreči obveščeni nekaj čez 14. uro obveščeni.

Poročajo, da je 70-letni moški opravljal spravilo lesa v svojem gozdu. Vleko dreves je opravljal s traktorjem, na katerem je imel nameščeno vitlo in jeklenico. Med vleko so na traktorju popustile zavore in se je začel premakati po pobočju in zadel moškega, ki je zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl.

Pomoč so nudili gorski reševalci GRS Škofja Loka in dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS s policistom gorske enote. S helikopterjem Slovenske policije je bil preminuli prepeljan v dolino. Obveščene so bile pristojne inšpekcijske službe.

Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dogodku. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.