V hišni preiskavi zasegli dva kilograma konoplje in pripomočke za gojenje

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so 29. oktobra na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Novi Gorici opravili hišno preiskavo zaradi suma preprodaje prepovedanih drog v enem izmed naselij v Mestni občini Nova Gorica.

Novogoriški policisti so med hišno preiskavo odkrili posebej prirejen prostor za gojenje rastlin. FOTO: PP Nova Gorica

Med preiskavo so odkrili posebej prirejen prostor za gojenje rastlin v zaprtih prostorih (šotor), kjer so našli tudi druge pripomočke.

O svojih ugotovitvah in sumu kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog so policisti obvestili tožilko Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici.

Našli brizgalke s konopljino smolo

Pri nadaljevanju preiskave so zasegli približno 2 kilograma posušenih zelenih vršičkov, za katere sumijo, da pripadajo rastlini konoplje, 6 manjših brizgalk s konopljino smolo ter šotor z opremo za gojenje konoplje, v katerem je bila tudi posoda s semeni, pripravljenimi za kaljenje.

Vse zasežene rastline in substance so poslali na nadaljnjo analizo. Novogoriški policisti bodo 40-letnega osumljenca kazensko ovadili.

Med preiskavo so našli in zasegli tudi manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, ki po videzu ustrezajo konoplji, ter 11 brizgalk s konopljino smolo. Če analiza potrdi, da gre za prepovedano drogo, bodo proti drugi osebi, ženski, sprožili prekrškovni postopek.

FOTO: PP Nova Gorica