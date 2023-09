V gozdu se je zgodila delovna nesreča, poškodovanca odpeljal helikopter

Ob 13.44 se je v Lokavcu v občini Ajdovščina, pri delu v gozdu zgodila delovna nesreča, v kateri se je ena oseba poškodovala. Posredovali so gorski reševalci GRS Tolmin- skupina Ajdovščina in reševalci NMP Ajdovščina ter dežurna ekipa GRS Brnik s helikopterjem LPE, ki je poškodovano osebo prepeljal v UKC Ljubljana. O dogodku je bila obveščena policija, navaja Uprava za zaščito in reševanje.