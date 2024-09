V gostilni za Bežigradom ostali brez alkohola

Za Bežigradom je bilo vlomljeno v gostinski lokal, od koder so odtujili menjalnino in alkoholne pijače. Povzročeno je bilo za okoli 500 evrov škode, sporočajo s PU Ljubljana.

Preteklih 24 ur 569 klicev

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center sicer prejel 569 klicev, 164 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 34 nanašalo na kriminaliteto, 36 na javni red in mir ter 58 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 5 tatvin, 2 vloma (v enem primeru je ostalo pri poskusu) in 5 primerov poškodovanja tuje stvari.