V garažni hiši trgovskega centra zgorelo osem vozil (FOTO)

Danes ob 0.22 je na Tržaški cesti v Mariboru v garažni hiši trgovskega centra v podzemni etaži gorelo osem osebnih vozil. Gasilci JZ GB Maribor, PGD Radvanje, Razvanje, Pekre in Maribor – mesto so požar lokalizirali in pogasili.

V požaru je zgorelo osem osebnih vozil, PVC-obloge, filc, reklamni panoji na strehi (kakšnih 100 metrov dolžine in 30 metrov širine) in električna napeljava na strehi, poroča uprava za zaščito in reševanje.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da je v celoti zgorelo pet vozil, tri pa so bila poškodovana. Po nestrokovni oceni znaša skupna materialna škoda 60.000 evrov.