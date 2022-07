V dveh nesrečah huje poškodovana kolesarja

Brežiške policiste so obvestili o padcu kolesarja v Selih pri Dobovi. Opravili so ogled in ugotovili, da je 71-letni moški vozil električno kolo in zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča izgubil nadzor nad kolesom, padel in se hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Prometna nesreča pa se je nato zgodila še na cesti med Gorenjo vasjo in Brezovico v občini Šmarješke Toplice. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je 46-letni kolesar peljal po lokalni cesti proti Brezovici in zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad kolesom in padel. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za huje poškodbe.