V Celju ukradla 4.000 evrov vredne mobilnike, na begu pa se prerivala in napadla voznika

V četrtek okoli 13. ure so bili celjski policisti obveščeni, da sta mlajša neznanca v eni od trgovin celjskega nakupovalnega centra ukradla tri mobilne telefone, vredne okoli 4.000 evrov. Eden od njiju je zamotil prodajalko, drugi pa je medtem s treh mobilnih telefonov odstranil varovala in telefone ukradel, nakar sta oba pobegnila iz nakupovalnega centra.

Na begu sta se prerivala in napadla voznika

Takoj po tatvini sta se začela na prehodu za pešce ob nakupovalnem centru prerivati in ovirati promet ter kršiti javni red in mir, lotila sta se tudi vozila voznika, ki ju je s hupanjem opozoril, naj se umakneta z vozišča.

Na kraju kršitve javnega reda in miru smo ugotovili, da kršitelja ustrezata opisu neznancev, ki sta pred tem v trgovini nakupovalnega centra ukradla telefone, še prej pa na celjski železniški postaji razgrajala, prevračala koše za smeti ter iz ene od pisarn ukradla mobilni telefon in poškodovala prenosni računalnik.

Oba pridržali

Osumljenca, stara 17 in 23 let, eden je doma z območja Ljubljane, drugi z območja Brežic, so pridržali. Zaradi kršitve javnega reda in miru smo obema izdali plačilna naloga, zaradi tatvine telefonov bosta kazensko ovadena.