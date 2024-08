V bloku groze v Kočevju dvojni morilec?!

Ali so policisti pri preiskavi uboja 67-letne Danice iz Kočevja, ki naj bi ga decembra lani zagrešil njen 40-letni sin Aleš Krošelj, res temeljito opravili svoje delo in pred roko pravice pripeljali pravega storilca? Tožilstvo, ki ga zastopa Sedin Kičin, o tem niti za kanček ne dvomi. »Tožilstvo je v obtožnici predstavilo dokaze, ki izkazujejo, da je bil v času dejanja z oškodovanko le osumljenec,« je včeraj ob prazni zatožni klopi, saj pravosodnim policistom Krošlja na ljubljansko okrožno sodišče ni uspelo pripeljati iz le treh kilometrov oddaljenega pripora, poudaril tožilec. In tako petčlan...