Usodni pohod med Kriško planino in Komnom: nenadoma ga je obšla slabost

Danes ob 11.26 je na poti od Kriške planine proti Komnu v občini Kamnik pohodnika nenadoma obšla slabost. Očividci so ga pričeli oživljati, kar je bilo tudi uspešno. Gorski reševalci GRS Kamnik in dežurna ekipa GRS na Brniku so ga dokončno oskrbeli in pripravili za transport s helikopterjem.

Moškega je helikopter SV z dežurno ekipo GRS prepeljal v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.