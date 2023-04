Usodni klanec: mladoletnica drvela navzdol in padla, na koncu zadela steber

V torek nekaj po 7. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Vrhom pri Boštanju in Boštanjem. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da je mladoletna kolesarka pri vožnji po klancu navzdol izgubila oblast nad kolesom in padla. Po padcu je drsela po vozišču in trčila v steber zaščitne ograje.

Lažje poškodovano kolesarko so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, so sporočili iz PU Novo mesto.