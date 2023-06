Umorjeni se je bal likvidacije

Za 35-letnega Igorja Mančića iz Ljubljane sta bili njegovi zadnji dve leti življenja zelo stresni. Ker naj bi se zameril domnevnim članom slovenske celice kavaškega klana, se je ves čas bal nasilne smrti. »Z Igorjem Mančićem smo se velikokrat pogovarjali. Še posebej po umoru Božića in po tistem, ko so aprila 2020 streljali nanj,« se je spominjal eden od kriminalistov, s katerim se je začel Mančić pogovarjati novembra 2019. Takrat so namreč ugrabili in umorili Danijela Božića.

»Govoril je, da ga je strah bratov Kadivec in njune kriminalne združbe. Večkrat je povedal, da je Klemen Kadivec nekomu zapičil izvijač v oko, in bal se je, da se bo podobno zgodilo njemu,« je še razlagal kriminalist, ki so mu na sojenju zoper domnevne člane slovenske celice kavaškega klana, na čelu katere naj bi bil prav Klemen Kadivec, nadeli ime priča številka 40. Da naj Mančićeve besede ne bi bile iz trte izvite, naj bi se izkazalo tudi maja 2020, ko je s policisti začel komunicirati še glavni skesanec v tej zadevi Darko Nevzatović. »Ugotovili smo, da je Mančićevo življenje res ogroženo, zato smo veliko naporov vlagali v preprečevanje njegove smrti, a žal nismo bili uspešni,« je še dejala priča.

Danijela Božića so pred umorom ugrabili.

Vse omenjeno je tudi del uradnega zaznamka, ki ga je priča številka 40, pa tudi kriminalistični kolega, priča številka 44, zapisovala od novembra 2019 do marca letos. Če v petek, 20. januarja letos, Mančić ne bi bil po mafijsko likvidiran v Oražnovi ulici v Ljubljani (policisti storilca do danes še niso odkrili), tega zaznamka, kot je dodala priča številka 40, nikoli ne bi posredovali sodišču: »Zdaj pa, ko je Mančić umrl, smo ga lahko.«

Strašili tudi z bombami

Kot smo že poročali, je Mančić med pogovori tudi razlagal, da naj bi Kadivec načrtoval postavitev eksploziva na več lokacij. S tem bi prestrašili policiste, sodnike in tožilce, seveda z enim ciljem: »Da si ne bi upali izreči obsodilnih sodb zoper Klemna Kadivca in člane njegove združbe.« Da naj te načrte opusti, naj bi 32-letnega Kadivca po informacijah Mančića nagovarjali celo njegovi člani združbe, ker da ni dobro »iti v vojno« s policijo. Ob vsem tem naj bi, tako Mančić, obstajala tudi »izredno velika in konkretna nevarnost«, da bi Kadivec ali podkupil ali pa poskušal ustrahovati sodnike, ki mu bodo sodili. Tako je pričakoval, da bo Kadivec na koncu oproščen pod pretvezo napak v procesu.

Policija Mančićevega krvnika še ni odkrila. FOTO: Blaž Samec

Obrambo je med sojenjem, ki ga vodi ljubljanski okrožni sodnik Tomaž Bromše, zanimalo, kako je Mančić lahko prišel do podatkov glede domnevno načrtovanih eksplozij. »Ne spomnim se več, kdaj nam je Mančić to povedal, a glede na to, da je policija od 2020. do 2022. v Ljubljani zasegla več kosov orožja z dušilci in eksplozivi in da smo osumljence povezali s Kadivčevo združbo, smo vedeli, da Mančić govori resnico in da gre za hudo nevarno zadevo,« je odgovorila priča številka 40.

Zagovorniki obtoženih so branju omenjenega zapisnika, pa tudi zasliševanju njegovih avtorjev, ostro nasprotovali, saj so prepričani, da je bila s tem kršena pravica do poštenega sojenja. Sodišče vsebine zaznamka namreč ne bo moglo preveriti, saj naj bi izjave policiji dala oseba, ki je mrtva. Bromše je vsem zbranim v razpravni dvorani sporočil, da sodišče sodbe na pričanje preiskovalcev v pričevanju zdaj že pokojnega Mančića ne bo oprlo. Je pa pričanje prič številka 40 in 44 »pomembno za razčiščevanje drugih okoliščin v tej zadevi in presojo zakonitosti delovanja policije v tem postopku«.