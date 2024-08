Ukrajinec v avtu prevažal pet ilegalcev

Policisti so 15. 8., nekaj po 17. uri, v Podbočju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Mitsubishi evolution. Med postopkom so ugotovili, da 60-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža pet državljanov Iraka, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Državljani Iraka so izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito. Po zaključenem postopku so bili odpeljani v azilni dom.