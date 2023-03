Na Viču so barabini vlomili 3-krat: iz skladišča so ukradli masažne bazene, vredne 4000 evrov; iz novogradnje talne obloge in več kosov električnega orodja, skupaj vredno 4000 evrov; iz ene od kleti na Viču pa kolo in čelado, skupaj vredno 3000 evrov.

V Šiški so zlikovci vlomili 7-krat: iz stanovanja so ukradli za 4000 evrov nakita in denarja; iz 6 kleti pa električni skiro in alarmni sistem (vredno 2200 evrov), platišča s pnevmatikami (1200 evrov), dele računalnika (1000 evrov), iz treh pa orodje in prehrambne izdelke (tudi tisočaka).



Ponoči so lopovi v okolici naselja Razdrto na območju PP Šentjernej ukradli okoli 5000 kg železnih rebrastih palic, naloženih na palete.



V Prešni Loki je barabon vlomil v počitniško hišo ter ukradel avtomobilske pnevmatike, potapljaško opremo, opremo za podvodni ribolov, fotografsko opremo, plinski žar in sesalnik. Škode je za 5000 evrov.



Na območju Podlehnika je nepridiprav vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal notranjost ter ukradel denar in zlatnino. Lastnika je oškodoval za 5000 evrov.



V Mostah je baraba grdo vlomila v vrtno lopo ter ukradla vrtno opremo, vredno 4500 evrov.



V Domžalah je capin vlomil v novogradnjo ter ukradel za nekaj tisoč evrov opreme.



V Luciji je rokovnjač vlomil v klet in ukradel dva električna skiroja znamke Xiomi ter več steklenic žganih pijač. Lastnike je oškodoval za 1300 evrov.



V Sečovljah je falot vlomil v objekt, odnesel več metrov kovinske ograje in podjetje oškodoval za 1200 evrov.



V Vodicah je barabež vlomil v kovinsko skladišče ter ukradel olja, vredna 1000 evrov.