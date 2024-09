Ukradel večje število parfumov, policija ga je kmalu izsledila

V torek, 17. septembra, nekaj pred 12. uro, so bili novomeški policisti obveščeni o tatvini iz prodajalne v Žabji vasi v Novem mestu. Neznanec naj bi iz prodajalne ukradel večje število parfumov in kljub sprožitvi alarmne naprave pobegnil.

Z opisom storilca je OKC takoj seznanil policiste na širšem območju in policisti PP Novo mesto so ga izsledili in prijeli, ko je z osebnim avtomobilom peljal proti uvozu na avtocesto. 34-letnega osumljenca so odpeljali na policijsko postajo, mu zasegli ukradene parfume in jih vrnili osebju prodajalne.

Zoper 34-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.