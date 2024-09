Ujeli voznika, ki je po naselju peljal s 101 km/h (FOTO)

Mariborski prometni policisti so v torek na regionalni cesti Maribor - Ruše, v naselju Bistrica ob Dravi, opravljali nadzor hitrosti in na območju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, ujeli prehitrega voznil.

Namesto 50 km/h so vozniku osebnega vozila izmerili hitrost 101 km/h. Predpisana globa za takšno prekoračitev hitrosti je 750 evrov in stranska sankcija 9 kazenskih točk. Policisti ob tem pozivajo vse voznike, da spoštujejo cestno prometne predpise in da hitrost vožnje prilagodijo stanju ceste, prometnim razmeram in svojim vozniškim sposobnostim. Prav neprilagojena hitrost vožnje je najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.