Učitelj telovadbe Jani v garderobi snemal učence in učenke?! (FOTO)

Pred enim letom je javnost pretresla zgodba iz Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina. Morda starši, učenci, vodstvo šole, policija in javnost nikoli ne bi vedeli, kaj se dogaja, če ostre oči njegovih nekdanjih sodelavcev ne bi opazile, da naj bi učitelj telovadbe učenke in učence fotografiral in snemal v šolski garderobi, medtem ko so se preoblačili pred poukom športne vzgoje oziroma po njem. Zgodilo se je menda pred lanskoletnimi zimskimi šolskimi počitnicami, ki so bile v goriški regiji med 21. in 25. februarjem. 28-letnik je uspešen rokometaš, igra na poziciji levega krila, pred domnevnim...