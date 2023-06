Ob tem zapisu bi pomislili, da se pri nas kaj takšnega ne more zgoditi. Pa se žal je. In kar težko si je predstavljati, kakšno grozo, strah in ponižanje je doživljala šolarka, ki si jo je za svojo tarčo izbral danes 46-letni Želko Kosec iz romskega naselja Lokev pri Črnomlju. Dekletce je takrat hodilo še v osnovno šolo. Sodba, izrečena na novomeškem okrožnem sodišču, še ni pravnomočna. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda Ko se je o grozljivem spolnem napadu le zaupala staršem, je steklo kolesje organov pregona. Pred dnevi je bil Želko Kosec, ki ga prijatelji kličejo Mužek, obsojen. Kazen je visoka, a ...