Osmega aprila so gorenjski policisti ob 15.20 prejeli dramatičen klic. Iz zaselka Podgora pri Trebiji v občini Gorenja vas - Poljane jih je poklical domačin Rudolf Kokalj in povedal, da je v svojem gozdu, kjer spravlja les, in da nanj z razdalje strelja sosed Peter Primožič. Ob tem je pripomnil, da ga je že zadel. Zveza se je prekinila, policisti so Rudolfa klicali nazaj, a se »zatem na telefon ni več odzival«, je pozneje dejal prvi mož kranjskih kriminalistov Primož Donoša. Hudo ranjen je namreč omahnil v smrt. Več let na bojni nogi »Na kraj dogodka je prihitelo več policistov, kriminalisto...