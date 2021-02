Danes ob 10.34 so nad Planino pod Golico (občina Jesenice) turni smučarji našli mrtvo osebo. Poletel je helikopter SV z dežurno ekipo HeNMP in GRS na Brniku. Truplo so po ogledu policije prepeljali v dolino in ga predali pogrebni službi, poroča uprava za zaščito in reševanje.

