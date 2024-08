Tuji pešec nenadoma stopil na vozišče, mimo pripeljala voznica

Blejski policisti so bili včeraj nekaj čez 17. uro obveščeni o prometni nesreči na Bledu, kjer sta bila udeležena pešec in voznica avtomobila.

»Po podatkih s katerimi razpolagamo je 33-letni tuji pešec nenadoma stopil na vozišče, ko je mimo pripeljala voznica avtomobila. Med njima je prišlo do oplaženja. Pešec je bil telesno poškodovan in z reševalnim vozilom odpeljan v zdravstveno ustanovo. Policist so mu izdali globo,« sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 103 klice. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 49. Kar 17 jih je bilo s področja prometne varnosti, od tega dva o prometni nesreči s telesnimi poškodbami in štirje o prometni nesreči z materialno škodo.