Tudi Kamenik med sedmimi pridržanimi

Tudi dan po veliki akciji, v kateri se je 250 kriminalistov razteplo po državi, še vedno niso bile znane podrobnosti obsežne sklepne operacije dolgotrajne preiskave pri nas in na tujem. Z akcijo so po navedbah predstavnice mariborske policijske uprave Anite Kovačič Čelofiga »razbili mednarodno organizirano kriminalno združbo«. Pri 20 osumljencih so izvedli prav toliko hišnih preiskav. Med pridržanimi se je znašel tudi Kristijan Kamenik, na katerega se doma in v tujini lepijo obtožbe in obsodbe zaradi trgovanja z drogami, a je njegov priimek najbolj znan zaradi grozljivega zločina v Tekačevem....