Truplo deklice (6) 1000 m globoko v morju, sestrico še iščejo

Deklici je 27. aprila ugrabil njun oče. FOTO: www.sosdesaparecidos.es

Španijo je konec tedna pretresla najdba trupla šestletnePrivezano je bilo na sidro na dnu morja pri otoku Tenerife. Telesce je bilo najdeno v športni torbi na globini 1000 metrov. Še vedno pa iščejo njeno komaj eno leto staro sestricoin se bojijo, da jo je doletela podobna usoda kot Olivio, prav tako je pogrešan tudi njun 37-letni očePrav on je konec aprila ugrabil deklici. Družina je živela v kraju Santa Cruz na otoku Tenerife. Po prepiru z materjo deklic, njegovo nekdanjo ženo, je nekoč menda skrben oče dejal, da ju ne bo videla nikoli več. Kot kaže, je mislil krvavo resno. Mediji poročajo, da ga je popolnoma zaslepila želja po maščevanju in da je hotel materi povzročiti čim večje trpljenje. Upanje, da bi vsaj Anno našli živo, vedno bolj ugaša. V bližini srhljivega odkritja so namreč našli še eno športno torbo, le da je bila prazna, prav tako so po morju plavali predmeti, ki so pripadali očetu.Družinska grozljivka je v Španiji sprožila množične proteste. Oblasti sicer zagotavljajo, da je boj proti družinskemu nasilju njihova prioriteta, a vendar ljudje zahtevajo spremembe skrajno mačistično naravnane zakonodaje. Na trgu Puerta del Sol se je zbralo na tisoče ljudi, ki so prižigali svečke in vzklikali, da je družinskega nasilja preveč, in pozivali oblasti, naj ukrepajo. Od leta 2003 so v Španiji okoli 1100 žensk ubili njihovi partnerji ali nekdanji partnerji, v družinskem nasilju pa je od 2013. umrlo kar 39 otrok.