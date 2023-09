Miha Lešnik pove, da je pri njih za praznike hudo, še najhuje pa je ob božiču, na ta dan pred tremi leti je namreč zaradi ponorelega svaka ostal brez najožje družine. »Takrat občutim neko praznino, enako nečak. Sorodniki so žalostni, dajejo nama občutek, da sva ostala sama, sočustvujejo z nama.« In od ene najhujših družinskih tragedij, ki so v zadnjih letih pretresale Slovenijo, na ta dan v letu niso doma. Miha z nečakom Matijo, partnerico in taščo odpotuje, »da božič pričakamo v drugem okolju. Otroku ne moreš vzeti božiča, ta predstavlja neko upanje, pa čeprav je pri nas ravno obratno.« Umo...