Trojica v stanovanju grozila moškemu, ob pobegu streljala

V četrtek, 10. septembra, je bila policija obveščena, da je neznanec pred eno od poslovnih stavb v Mariboru s pištolo ustrelil v zrak.



Policisti in kriminalisti so ugotovili, da so moška, stara 43 in 38 let, ter 42-letna ženska prišli v stanovanjski blok v Mariboru do 45-letnika in ga z grožnjami in fizično silo poskušali prisiliti, da bi jim izročil denar in prepovedano drogo. Ta jim je pobegnil in pričel klicati na pomoč, nasilneži pa so se odpravili stran, pri čemer je eden pred stanovanjskim blokom s pištolo izstrelil naboj v zrak. Skupaj so se odpeljali z osebnim avtomobilom.



Vse tri so zvečer v bližini Maribora policisti izsledili in jim odvzeli prostost. Ob prijetju so jim zasegli orožje in strelivo ter druge nevarne predmete. Moška sta sicer že bila obravnavana zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zoper oba odredil pripor, so sporočili iz PU Maribor.