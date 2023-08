Šestnajst let je bil star fant, ki so ga v začetku avgusta letos ustavili radovljiški policisti, ko je brez veljavnega vozniškega dovoljenja meni nič, tebi nič vozil avtomobil. K sreči se je za preostale udeležence v prometu na koncu vse dobro izteklo, saj mladoletnik, preden so mu policisti zasegli vozilo, ni povzročil nesreče. Jo je pa le nekaj dni prej 34-letni voznik, prav tako brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zgodilo se je v nedeljo, 23. julija, na območju Zgornjega Leskovca v bližini hrvaške meje. Vozil je proti Vidmu pri Ptuju in trčil v osebni avtomobil voznice, ta se je k sreči...