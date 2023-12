Tri po nesreči odpeljali v bolnišnico

Ob 18:39 sta v Ulici Angela Besednjaka v naselju Rožna Dolina, občina Nova Gorica, trčili osebni vozili.

Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, usmerjali promet in do prihoda reševalcev NMP Nova Gorica nudili prvo pomoč poškodovanim osebam.

Tri poškodovane osebe so reševalci oskrbeli na kraju in jih prepeljali v SB Šempeter pri Gorici.