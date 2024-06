Trčili vozili, ena oseba končala v bolnišnici (FOTO)

Ob 9.17 je v Stročji vasi nedaleč od Ljutomera prišlo do prometne nesreče med dvema osebnima voziloma. Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, ki so kraj prometne nesreče požarno in prometno zavarovali, stabilizirali vozilo, pomagali poškodovani osebi iz vozila, nudili pomoč ekipi NMP Ljutomer pri oskrbi poškodovane osebe, odklopili akumulatorja in posipali iztekle motorne tekočine. Poškodovana oseba je bila prepeljana v bolnišnico na nadaljnje zdravljenje.

Poleg policije in reševalcev, so posredovali tudi gasilci. FOTO: Pgd Ljutomer