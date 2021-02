Trčili osebno in tovorno vozilo, cesta je zaprta

Ob 5.53 sta v Šentjurju trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, nevtralizirali po vozišču razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Šentjur pri oskrbi v nesreči poškodovane osebe, je navedeno na Upravi za zaščito in reševanje.



Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje - Šentjur, v Šentjurju. Obvoz je po lokalnih cestah.

