Trčil je v zadnji del traktorske prikolice in končal v bolnišnici (FOTO)

Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje je poročala, da je ob 19.19, na cesti med Beltinci in Odranci, prišlo do prometne nesreče, v kateri sta trčila osebni avtomobil in traktor. Po prvih neuradnih informacijah naj bi osebno vozilo, ki je peljalo iz smeri Beltincev proti Odrancem, trčilo v zadnji del tovorne prikolice, ki jo je vozil traktor v isti smeri.

Gasilci so voznika rešili iz razbitin. FOTO: O. B.

Na kraju nesreče je posredovali gasilci PGD Murska Sobota, ki so ukleščenega voznika s tehničnim posegom rešili iz razbitin, nato so ga reševalci NMP Murska Sobota prepeljali na zdravljenje v regijsko bolnišnico v Rakičanu.

Kakšna je stopnja poškodb nesrečnega voznika, še ni znano, na kraju pa so bili tudi policisti, ki preverjajo okoliščine in ugotavljajo morebitno krivdo za nesrečo.