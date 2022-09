Trčenje tovornega in osebnega vozila, poškodovane tri osebe

V občini Hrpelje - Kozina se je zgodila huda prometna nesreča. Ob 4.26 sta na Reški cesti v Hrpeljah trčili osebno in tovorno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje. V nesreči so bile poškodovane tri osebe.

Gasilci PGD Materija so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorje, očistili razlite motorne tekočine ter odstranili osebno vozilo s cestišča. Ekipa NMP Sežana je poškodovane osebe oskrbela in prepeljala na zdravljenje v izolsko bolnišnico.