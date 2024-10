Traktor pod seboj ukleščil osebo, umrla je na kraju nesreče (FOTO)

Gasilci PGD Stična so na družbenih omrežjih sporočili, da so imeli v zadnjih dneh polne roke dela. Ena nesreča se je žal končala tragično.

V torek so bili malo pred 13. uro obveščeni o nesreči s traktorjem v gozdu. Traktor je med prevračanjem pod seboj ukleščil osebo. Skupaj z gasilci GB Ljubljana so zavarovali mesto nesreče in stabilizirali traktor. Po zaključenem pregledu s strani policije so traktor dvignili in pokojno osebo predali pristojnim službam. »Svojcem izrekamo sožalje ob tragični nesreči,« so zapisali gasilci.

Z avtom se je prevrnil v gozd

V petek, nekaj minut čez 18. uro, pa se je v naselju Peščenik zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. Voznik je zapeljal s ceste, avto pa se je prevrnil v gozd.

»Na srečo se je vozilo ustavilo naslonjeno na prvo drevo v gozdu. Pred našim prihodom sta voznika iz avtomobila rešila očividca,« so zapisali gasilci, ki so ob prihodu požarno in prometno zavarovali kraj nesreče in skupaj z gasilci GB Ljubljana oskrbeli poškodovanca do prihoda reševalcev.