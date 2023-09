Tragedija v občini Puconci: z avtom trčil v drevo, umrl na kraju

Ob 14.16 je v naselju Moščanci v občini Puconci, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in trčilo v drevo.

Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom odprli vrata vozila. Oseba je preminula, navaja Uprava za zaščito in reševanje.