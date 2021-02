Tragedija: v Avstriji umrla 17-letna Slovenka

Obisk slovenske najstnice pri prijateljici v Avstriji se ni končal dobro. Kot poročajo avstrijski mediji, je zaradi predoziranja s smejalnim plinom umrla 17-letna najstnica.



Ko so na pomoč poklicali reševalce, je bila najstnica še živa. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer pa je naslednji dan umrla. Poročajo še, da so policisti na kraju našli pet praznih kapsul/vložkov za izdelovanje smetane. Dekleti sta si pri inhaliranju pomagali z balončkom, v katerega sta pretočili plin in ga vdihovali. Policisti so na prizorišču našli tudi ostanke marihuane. Izvedenci sodne medicine bodo opravili obdukcijo, policisti pa zdaj preiskujejo kaznivo dejanje smrti zaradi malomarnosti.



Dodajajo še, da smejalni plin lahko povzroča halucinacije in spremeni doživljanje sveta, povzroča evforijo, zmanjša občutek bolečine in krepi fantazijo. Zdravnik, ki je spregovoril za avstrijski medij, pojasnjuje, da je treba smejalnemu plinu dodajati kisik, saj v nasprotnem primeru lahko pride do zastrupitve.



