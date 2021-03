Tragedija pri Ločiču: voznik ukleščen v vozilu, umrl na kraju (FOTO)

Voznik osebnega avtomobila umrl na kraju

Na regionalni cesti Ptuj–Trnovska vas, pri naselju Ločič, se je dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebni in tovorni avtomobil.Ker je bil voznik osebnega avtomobila ukleščen v vozilu, so na kraj poleg policistov in reševalcev poslali tudi gasilce. Ti so voznika s tehničnim posegom rešili iz vozila.Policisti so ugotovili, da je skoraj 60-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Ptuja proti Trnovski vasi. V izteku desnega preglednega ovinka je nenadoma zapeljal levo in na nasprotnosmerno vozišče, po katerem mu je nasproti pravilno pripeljal 47-letni voznik tovornega vozila.Vozili sta čelno trčili, nakar se je tovorno vozilo prevrnilo na bok, v osebnem avtomobilu pa je voznik ostal ukleščen. Voznika sta bila sicer v vozilih sama.Voznik osebnega avtomobila se je v prometni nesreči tako hudo poškodoval, da na kraju nesreče umrl, voznika tovornega avtomobila pa so z reševalnim vozilom prepeljali v ptujsko bolnišnico. Tam so ugotovili, da ima lahke telesne poškodbe.Policisti vzrok, zakaj je voznik osebnega avtomobil nenadoma zavil v levo, še preiskujejo, poroča PU Maribor.