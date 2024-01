Tragedija na Dobrči: kljub oživljanju je zdravnik lahko le potrdil smrt

Žal moramo poročati o tragediji v gorah. Ob 10.20 je na Dobrči v občini Radovljica, okoli 100 metrov pod kočo zaradi zastoja srca obležal nezavesten planinec. Posredovali so gorski reševalci GRS Radovljica in helikopter Slovenske vojske.

Zdravnik lahko le potrdil smrt

Kljub oživljanju na kraju dogodka je zdravnik potrdil smrt. Gorski reševalci so preminulega planinca prenesli do helikopterja, ki ga je prepeljal v dolino in predali pogrebni službi, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.