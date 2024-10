Tovorno vozilo vozil po levi strani vozišča in povzročil čelno trčenje

Brežiški policisti so bili v sredo, 16. oktobra, okoli 10.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo tovornega in osebnega vozila v Zgornji Pohanci.

Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 41-letni voznik tovornega vozila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in čelno trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 23-letni voznik. Lažje poškodovano 49-letno potnico iz osebnega avtomobila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.