Tovornjak je zaviral, a trčenje je bilo neizogibno (FOTO)

Okoli 5.30 se je zgodila prometna nesreča na regionalni cesti Kladje–Cerkno v občini Cerkno. Trčila sta voznik motornega kolesa in tovorno vozilo. Motorist, ki je bil povzročitelj nesreče je huje poškodovan, so sporočili novogoriški policisti.Po dozdajšnjih ugotovitvah je 39-letni motorist ob 5.15 vozil iz naselja Kladje proti kraju Cerkno. Med vožnjo po klancu navzdol je z motornim kolesom peljal skozi nepregleden desni ovinek in pri izpeljavi izgubil nadzor nad motornim kolesom ter zapeljal proti sredini vozišča, saj mu zaradi hitrosti ovinka ni uspelo pravilno izpeljati. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno po svoji strani vozišča pripeljal 65-letni voznik tovornega vozila, ki kljub izogibanju in zaviranju ni mogel preprečiti trčenja z motoristom. Motorist je trčil v levi bočni del tovornega vozila in padel.Na kraju so poleg policistov iz Idrije posredovali tudi gasilci PGD Cerkno in PGD Idrija ter reševalci nujne medicinske pomoči ZD Idrija, ki so mu nudili prvo pomoč.Po nudeni oskrbi so reševalci poškodovanega motorista z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.