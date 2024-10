Tolikšna bo globa za pobeglega voznika, ki je povzročil ogromno škodo v Solkanu

V torek smo pisali o prometni nesreči, ki se je zgodila v Solkanu na dvorišču pred domačo hišo. Zakonca sta okoli 21. ure sedela pred televizijo, ko je močno počilo. Kmalu sta ugotovila, da je neznani voznik trčil v njuna dva avtomobila, ki sta bila parkirana pred hišo na pločniku in pobegnil s kraja nesreče.

Storjena je bila velika gmotna škoda, saj je bil štiri leta star avtomobil ocenjen na totalko, za popravilo starejšega pa bo treba odšteti najmanj tisoč evrov.

Lastnika uničenih avtomobilov sta preko policije, družbenih omrežij, sosedov in tudi s pomočjo našega prispevka aktivno iskala pobeglega voznika. S Policijske uprave Nova Gorica so nam danes sporočili, da so prometni policisti iz Nove Gorice sinoči izsledili povzročitelja prometne nesreče v Solkanu.

»Iščemo povzročitelja prometne nesreče, ki se je zgodila v sredo, 16. oktobra, ob 21.10 na Šolski ulici v Solkanu. Verjetno gre za džip, ranger, poltovornjak ... v glavnem močno, težko vozilo. Razbita ima najmanj sprednji levi smernik in steklen žaromet. Verjetno je tudi voznik poškodovan. Zapeljal je na levi pločnik, direktno v oba naša avtomobila, ju razbil, premaknil za 1,5 metra in nadaljeval vožnjo po levi strani. Prišel je iz smeri Žabji kraj, mimo šole in naprej,« sta obveščala pretresena oškodovanca.

Po tem, ko je oškodovanka izvedela, da je policija izsledila storilca, sta za naš portal povedala: »Vse pohvale in zahvala policiji in vsem ljudem, ki so objavo delili, klicali, pomagali... Upam, da je bila ta materialna škoda opomnik in je pripomogla k temu, da bodo vsaj nekateri bolj previdni, da se ne zgodi kaj hujšega.«

Kakšna globa ga čaka?

»Za povzročitev prometne nesreče in s tem storitve prekrška po 37/5-2 (vožnja z vozilom po cesti) in 110/6-2/6 (dolžnostna ravnanja ob prometni nesreči) členu ZPrCP, bo pobeglega voznika doletela globa skupaj 620 evrov (120 evrov in 500 evrov). Kazenske točke voznika ne bodo doletele.