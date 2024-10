Tudi to je Slovenija! »Gledala sva televizijo, ko je grozno počilo« (FOTO)

»Iščemo povzročitelja prometne nesreče, ki se je zgodila v sredo, 16. oktobra, ob 21.10 na Šolski ulici v Solkanu. Verjetno gre za džip, ranger, poltovornjak ... v glavnem močno, težko vozilo. Razbita ima najmanj sprednji levi smernik in steklen žaromet. Verjetno je tudi voznik poškodovan. Zapeljal je na levi pločnik, direktno v oba naša avtomobila, ju razbil, premaknil za 1,5 metra in nadaljeval vožnjo po levi strani. Prišel je iz smeri Žabji kraj, mimo šole in naprej,« obvešča krajane in prebivalce na goriškem območju N. Č. P. (ime hranimo v uredništvu), ki upa, da bodo pobeglega voznika našli.

Pravi, da sta bila z možem doma in gledala televizijo, ko je na dvorišču grozno počilo. »Nekaj sekund sva zbirala misli, kaj se je sploh zgodilo, nato sva planila ven, a na cesti ni bilo nikogar več,« se spominja trenutka nesreče.

FOTO: N. Č. P.

Policija sicer vodi postopek in se trudi izslediti pobeglega voznika, ki je povzročil nesrečo nasproti šole, a kot pravi sogovornica, brez pomoči ljudi in zasebnih kamer ne bo šlo. Pri tem pa so naleteli na težavo.

»Ljudje ne smejo snemati na cesto s svojimi kamerami, ravno tako ne šola. Sicer bi že našli krivca. V bližini pa ni velikih križišč, da bi bile postavljene kamere, prav tako pa tudi občina ne bi smela snemati po ulicah,« pravi nesrečna solastnica dveh poškodovanih avtomobilov.

V nesreči je nastala precejšnja gmotna škoda. »Štiri leta staro opel insignio so ocenili kot totalko in avto ni vozen. Poleg karoserije je zvita tudi jeklena konstrukcija avtomobila in podvozje. Pri drugem avtomobilu, opel corsi, pa je škoda ocenjena na tisoč evrov za delo pri kleparju.«

FOTO: N. Č. P,

Pretresena oškodovanca se trenutno posvečata iskanju storilca. »Želimo si le, da se krivec najde in da se zadosti pravici. Prav tako smo prepričani, da bi bilo treba takšnega voznika umakniti s ceste, saj je nevaren za ostale udeležence.«

Prepričana sta, da je moralo biti močno vozilo, saj je, potem ko je po trku avtomobila premaknil za meter in pol in za 45 stopinj, »po nesreči nadaljevalo vožnjo brez ustavljanja po levi strani ceste, kjer se na robniku od pločnika poznajo sledi pnevmatik«.

Lastnika prosita vse očividce, ki imajo kamero, so kaj slišali ali imajo druge informacije v tem primeru, naj se obrnejo na najbližjo policijsko postajo oziroma na PU Nova Gorica: telefon (05) 303 44 00 in elektronski naslov: pp_nova_gorica.pung@policija.si).

Z novogoriške policije so nam sporočili, da še zbirajo obvestila in še ugotavljajo dejstva za izsleditev pobeglega voznika. V primeru izsleditve bodo zoper kršitelja izvedli hiri postopek za prekršek.