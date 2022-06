To so posledice silovitega trčenja: vozili sta uničeni (FOTO)

V petek ob 15.47 so bili reševalci NMP ZD Lendava, policisti in poklicna industrijska gasilska enota Nafte Lendava obveščeni o prometni nesreči v Nedelici v smeri Turnišča. Trčili sta osebni vozili, pri tem se je eno prevrnilo na streho. »Gasilci IGE Lendava so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, prevrnjeno vozilo postavili nazaj na kolesa, počistili iztekle tekočine in nudili pomoč reševalcem ZD Lendava, ki so oskrbeli dve poškodovani osebi,« so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Po pričevanju očividcev se je nesreča pripetila zaradi neupoštevanja prednosti v križišču. Voznici v obeh vozilih sta bili poškodovani, nastala pa je večja materialna škoda, zlasti na mercedesu.

Počilo je v naselju Nedelica. FOTO: Oste Bakal

