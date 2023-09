Grozljivo trčenje med Spodnjo Idrijo in Cerknim, 20-letnica umrla na kraju

Poročali smo že, da je v hudem čelnem trčenju med Spodnjo Idrijo in Cerknim ena oseba umrla. Iz PU Nova Gorica so pojasnili, da se je nesreča zgodila okrog 13.30, v njej sta bila udeležena 54-letni voznik in 20-letna voznica osebnih avtomobilov.

54-letnik pa je lažje telesno poškodovan.

Po dosedanjih zbranih podatkih je 20-letna voznica vozila po glavni cesti iz Spodnje Idrije proti Cerknem, kjer je med vožnjo skozi blagi levi ovinek prišlo do zanašanja njenega osebnega vozila, nato pa je z desnim bočnim delom svojega vozila na levi strani vozišča trčila v 54-letnega voznika; slednji se je peljal v nasprotni smeri proti Spodnji Idriji.

20 letnica je umrla

V trčenju med vozili je mlajša voznica na kraju tragične prometne nesreče podlegla telesnim poškodbam. 54-letni voznik je bil v prometni nesreči predvidoma lažje telesno poškodovan in mu je bila kasneje nudena zdravniška pomoč.

Na cestah na Severnem Primorskem so za posledicami prometnih nesreč letos umrle tri osebe.

O tragičnem dogodku je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Poleg policistov PP Idrija in Postaje prometna policije Nova Gorica so na kraju posredovali tudi tamkajšnji gasilci in reševalci.

Glavna cesta med Spodnjo Idrijo in Travnikom je bila dlje časa zaprta.