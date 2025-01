To je vsebina grozilnega pisma, ki naj bi ga prejele šole: »Ne morem biti mirna ...«

Zjutraj je celotno Slovenijo pretresla vest, da so v številnih šolah in vrtcih po državi prejeli grožnje z bombo. Policija ob tem miri, da je stopnja ogroženosti majhna ter da ni razloga za paniko.

Po družbenih omrežjih pa je zdaj zaokrožila vsebina grozilnega sporočila, ki naj bi ga prejele slovenske vzgojno-izobraževalne institucije. Ena od uporabnic spleta je ob tem zapisala: »Stopnja tveganja je nizka, pravijo. Ko jaz berem to grozilno pismo, ki so ga prejele šole, ne morem biti mirna.«

Napovedali prelivanje krvi v imenu Alaha

Vsebino pisma, ki ga je objavila uporabnica Facebooka, objavljamo v celoti:

»Prišli smo ven z izvlečenimi meči, izvlečenimi meči resnice in ga bomo potopili v Evropo. S srcem, napolnjenim s svetlobo Imana, hodimo skozi vaša telesa brez strahu, proti temi zatiralcev, ki se vedno bolj približujemo. Za vsako kapljico nedolžne krvi, ki jo prelijete na naših deželah, bo tisoč vaših otrok padlo mrtvih na tla.

Prišli smo ven, da boste lahko začutili kepo v grlu, ko vam pred obrazom odstranimo rezilo, ki je pokazalo svoje očke. V senci črnih praporov se dvignemo kot eno, odmev naših krogel bo napolnil slovensko nebo s krvjo in se nikoli ne ustavi.

Naši glasovi so gromovno rjovenje za Allaha in za vas.

Z meči, ostrejšimi od zore, se bomo prebili skozi množico, pokazali bomo tiranom njihov konec in se dvignili v nebesa. InshaAllah pohod bojevnikov bo končal ponižanje, naša odločnost in trdnost sta neomajni. Z vaših obrazov bomo izbrisali nasmehe, enega za drugim, dokler svet ne bo spoznal naše moči.

Hodimo po stopinjah prerokov in tovarišev, tako čistih, naša ljubezen do Poslanika, naše največje ozdravljenje. Osvojili bomo dežele Evrope od vzhoda do zahoda in dvignili svojo zastavo na vaša trupla.«