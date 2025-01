Grožnja z bombo po celi Sloveniji? Policisti evakuirali šole, starši prihajajo po otroke

Policisti so zjutraj obiskali več javnih zavodov na območju Slovenije, evakuacijo so odredili tudi za več šol in vrtcev. Zaradi grožnje policisti trenutno izvajajo preglede več ustanov, so še poročali.

Grožnja z bombo?

Tako so med drugim evakuirali osnovne šole in vrtce na območju Ptuja, Ormoža, Slovenske Bistrice, Sevnice, Senovega, Brestanice in Novega mesta. Iz občine Sevnica so sporočili, da so iz varnostnih razlogov zaprte vse šole: »Več vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini Sevnica in Republiki Sloveniji je danes zjutraj prejelo elektronsko sporočilo o podtaknjenih bombah v objektih. Vsi zavodi v sevniški občini sledijo navodilom in protokolom policije. Občina Sevnica je za potrebe evakuacije otrok odprla vse razpoložljive javne objekte. Vse pristojne institucije bodo ustrezno poskrbele za varnost otrok in mladostnikov.«

Policija miri Ker ni nobene nevarnosti, lahko otroci pridejo v vrtce in šole. Pristojni ocenjujejo, da gre za zelo nizko stopnjo tveganja in ni razloga za preplah ali paniko.

Šlo naj bi za grožnjo z bombo

Kot so za STA pojasnili posamezni starši, so grožnje med drugim prejeli v vrtcu in osnovni šoli Preddvor, Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta v Ljubljani in Osnovni šoli Šmihel. Po navedbah vodstva šole v Šmihelu so dobili pismo, da je podtaknjena bomba. Vse učence in zaposlene so evakuirali iz šole, stavbo pa so pregledali policijski tehniki. Pri teh grožnjah gre za generirana sporočila, ki so jih v preteklih dneh prejele tudi številne šole na Hrvaškem in v Srbiji.

Obvestila staršem. FOTO: Zaslonski Posnetek

Policija: Stopnja ogroženosti je majhna

Več slovenskih šol in vrtcev je dobilo po elektronski pošti sporočilo z grožnjami. Šole so o tem takoj obvestile policijo, ta je ugotovila, da gre za generična sporočila, stopnja ogroženosti pa je majhna, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi. Ker ni nobene nevarnosti, lahko otroci pridejo v vrtce in šole, so dodali. O dogajanju in ukrepanju se policija v skladu s protokolom usklajuje z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in bodo v kratkem pripravili obvestilo za javnost. Policisti v zvezi s prijetimi prijavami v šolah obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti po 314. čenu Kazenskega zakonika RS.