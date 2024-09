To je storil neznanec, medtem ko je bil voznik v zadnjem delu vozila

S PU Ljubljana poročajo, da so včeraj okoli 13.30 ure, bili obveščeni o drzni tatvini na območju Grosuplje, kjer je neznanec pristopil do dostavnega vozila in v času, ko je bil voznik v zadnjem delu vozila, iz notranjosti odtujil gotovino, nato pa s kraja zbežal.

Opis osumljenca

Gre za moškega visokega okoli 170 cm, brez las, z rjavo brado, oblečen je bil v svetlo majico in temne dolge hlače. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Preteklih 24 ur

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 566 klicev, od tega 168 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 48 nanašalo na kriminaliteto, 41 na javni red in mir, ter 61 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, 17 tatvin, vloma in 4 primere poškodovanja tuje stvari.