To je pretresljiv posnetek pretepa iz Kočevja, ko so Romi napadli policiste (VIDEO)

Na notranjem ministrstvu in policiji najostreje obsojajo vsako nasilje in napad na policiste, ki mora biti ustrezno obravnavano in kaznovano. Izzive glede romske skupnosti dejavno rešujejo in verjamejo, da bodo v dialogu lokalne skupnosti, države in romskih prebivalcev naredili pomembne korake k izboljšanju, so navedli v odzivu na sindikalni poziv.

Kot so pojasnili, medresorska delovna skupina za obravnavo romske problematike, ki jo koordinira ministrstvo za notranje zadeve, obravnava romsko problematiko celovito. Po njihovem prepričanju gre za kompleksno področje, ki pa zahteva dejavno sodelovanje tako državnih institucij, občin kot romskih skupnosti - ni torej vse odvisno le od ministrstva za notranje zadeve.

Prav tako ni policija tista, ki bo rešila vse izzive, povezane s sobivanjem z Romi. Namen policije je odkrivanje in preiskovanje ter predvsem preprečevanje odklonskih pojavov in dogodkov in s tem zagotavljanje varnosti oziroma povečanje občutka varnosti pri vseh prebivalcih v skupnosti, so zapisali.